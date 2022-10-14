Онищенко прокомментировал ситуацию с медотводами от мобилизации Онищенко: расширять список болезней с медотводом от мобилизации не планируется

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Геннадий Онищенко

Заслуженный врач России Геннадий Онищенко заявил, что не видит необходимости расширять «расписание болезней», по которому ставится медотвод от призыва в рамках мобилизации, передает Национальная служба новостей. По его словам, возможности армии расширились и призывать граждан могут в войска, где физические критерии могут и не играть большой роли.

Онищенко напомнил, что мобилизации в России не было со времен Великой Отечественной войны, и требования к физическому здоровью меняются с появлением новых родов войск, хотя в спецназе и ВДВ, отметил он, требования стали даже выше. Однако о тотальном изменении медотводов говорить не приходится, пояснил Онищенко.

Если 20 лет назад требования к призывникам были очень высокие, нужно было физическое здоровье, сегодня армия поменялась <...>. Там можно быть и в очках, и с плоскостопием. Сейчас есть IT-роты, и там молодой человек может быть даже с ограничением в ходьбе. Он же сидит в тылу, может даже в Москве, — добавил Онищенко.

Ранее РБК провел опрос уполномоченных по правам человека в субъектах РФ о том, с какими проблемами чаще всего обращаются к ним мобилизованные или их семьи. Одним из самых распространенных доводов для обращений стало непроведение медицинской комиссии для установления заболеваний, препятствующих прохождению службы по мобилизации и несогласие с результатами медицинского освидетельствования. Правозащитники рекомендовали перед медицинским освидетельствованием в военкомате обследоваться самостоятельно и собрать максимум документов.