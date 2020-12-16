Онищенко оценил предложение Путина реформировать Роспотребнадзор

https://static.news.ru/photo/c21f9560-4078-11eb-accf-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Санитарно-эпидемиологическая служба в России должна реформироваться в тренде её эволюции, но никак не ликвидации. Об этом заявил депутат ГД и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Вызовы возрастают, поэтому здесь нужно усиливать её и кадрово, и так далее. Это не слом службы, а, наоборот, её усиление — вот в этом направлении надо двигаться. Если это будет сделано, это будет правильным решением, — отметил Онищенко, комментируя заявление президента о необходимости реформирования санитарно-эпидемиологической службы.

Он уточнил, что служба должна эволюционировать, стать более современной и состоятельной. Если будет избран другой путь реформирования, то «можно потерять очень многое», считает он.

Депутат напомнил, что в 90-е годы Роспотребнадзор ликвидировался дважды.

Выходили указы президента: ликвидировать, функции передать, дважды это было. Вот этот путь не нужен. А путь реформы, эволюции — он правильный, — подчеркнул депутат.

По его мнению, это касается не только Роспотребнадзора, но и «всего здравоохранения» России, пишет РИА Новости.

Ранее Онищенко спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 в России. Он не исключил, что спад заболеваемости коронавирусом в стране может произойти уже совсем скоро — после Нового года. Специалист также назвал необходимые условия для этого.

Онищенко уверен, что помочь в преодолении роста заболеваемости должны как введённые меры безопасности, так и их соблюдение гражданами. По его мнению, новогодние каникулы характеризуются не ростом, а снижением социальных контактов, так как люди не ездят на работу и не толпятся в общественном транспорте и офисах, писал NEWS.ru.