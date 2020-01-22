https://static.news.ru/photo/e7e75ec4-3d2f-11ea-94bb-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Академик РАН, бывший глава Роспотребнадзора, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко назвал госпитализацию пассажира рейса из Шанхая с подозрением на острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ) обычным медицинским процессом.

Он призвал не паниковать и не делать поспешных выводов в связи со случившимся.

Идёт обычный текущий медицинский процесс, — передаёт « Интерфакс » его слова.

О госпитализации мужчины с подозрением на ОРВИ, прибывшего в аэропорт Пулково из Шанхая, сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Анны Митяниной. Пассажира доставили в инфекционную больницу им. Боткина.

Ранее NEWS.ru писал о том, что число погибших в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, увеличилось до 17. Об этом сообщили в комитете по вопросам здравоохранения провинции Хубэй. Именно здесь была зарегистрирована вспышка заболевания.