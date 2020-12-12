Онищенко прокомментировал ажиотаж вокруг алкоголя и вакцины от COVID

https://static.news.ru/photo/2fb8c086-3c7a-11eb-a176-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос запрета на употребление алкоголя во время вакцинации от коронавирусной инфекции является искусственно раздутой темой. Такое мнение высказал депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Сегодня есть искусственно раздутая тема коронавируса. Есть и хроническая тема разглагольствования по поводу алкоголя с его якобы полезными и отрицательными свойствами. Эти темы настолько сознание граждан Российской Федерации разогрели, что их объединение в одном предложении мультиплицировало нездоровый интерес к этой теме. Это моя версия, — цитирует радио Sputnik парламентария.

«Разогрев» сознания россиян связан не с коронавирусом, по мнению врача, а со «стараниями» средств массовой информации, акцентирующих внимание на этой проблеме.

Онищенко добавил, что употребление алкоголя не рекомендуется во время любой вакцинации, а не только против COVID, так как это может снизить эффективность лекарства или вызвать побочные эффекты.

Как сообщал NEWS.ru, Геннадий Онищенко ранее опроверг распространённые заблуждения, связанные с коронавирусной инфекцией. Среди них — утверждения некоторых медиков и народные версии о пользе курения для больных COVID, а также о преимуществах лечения чесноком перед вакциной.