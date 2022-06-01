Онищенко назвал цель России на лето Онищенко призвал заняться оздоровлением детей в каникулы

Геннадий Онищенко / Фото Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Академик РАН, профессор Геннадий Онищенко в День защиты детей призвал заниматься их воспитанием и оздоровлением. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что в 2021 году в закон об образовании был возвращен пункт о воспитании детей. Онищенко считает крайне важным, чтобы дети отдохнули в период летних каникул и набрались сил для дальнейшего эффективного обучения.

Нам надо воспитывать здоровых детей, потому что мы относимся к числу стран с одним из самых низких уровней начала регулярного курения среди детей. Мы также относимся к числу стран с одним из самых молодых возрастов, когда наши дети приобщаются к алкоголю, а это влияет на здоровье и продолжительность жизни. Сегодняшняя наша задача по отношению к детям — сделать всё, чтобы за начинающиеся каникулы как можно больше детей оздоровились, пришли в школу отдохнувшими, полными сил для эффективного обучения. Вот что мы должны сейчас сделать, — считает Онищенко.

Он добавил, что День защиты детей не просто праздник, а день ответственного отношения к будущим поколениям. Онищенко пожелал, чтобы все 365 дней в году превратились в День защиты детей.

Ранее психолог Юлия Хадарцева посоветовала родителям «снизить важность оценки и убрать контроль» в период сдачи ЕГЭ, а также «поговорить с ребенком и сказать, что в экзамене нет ничего страшного — все его сдавали и со всеми всё в порядке». Специалист добавила, что так можно избежать у выпускников нервного срыва на фоне итоговых испытаний.