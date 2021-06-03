Онищенко призвал «разобраться» с «Макдоналдс» в России

https://static.news.ru/photo/f2995ac8-c4f8-11eb-91e3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко призвал «разобраться» с сетью ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». Об этом пишет ТАСС.

Парламентарий высказал мнение, что сеть фастфудов разрушила «многовековую культуру питания» россиян. Он также уточнил, что любовь граждан разных возрастов к нездоровой еде является опасной тенденцией, которая может сильно подорвать здоровье. По словам Онищенко, употребление фастфуда «ломает» эндокринную систему и способствует детскому ожирению.

Сегодня мы благодаря «Макдоналдс» «окусываемся» всухомятку, есть картошку фри на остановке автобуса считается почти нормой, — посетовал бывший главный санитарный врач РФ.

Он добавил, что некоторые страны адаптировали еду ресторана под свои традиции питания и пищевые привычки. Бывший главный санитарный врач России заключил, что сеть быстрого питания изначально готовит вредную еду, однако это «хорошее предприятие общепита с современным оборудованием».

Ранее депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в беседе с NEWS.ru объяснил, почему российские школьники толстеют. Всему виной — отсутствие бесплатного питания для старшеклассников.