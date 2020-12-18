Онищенко призвал перенести новогодние каникулы на май

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Академик РАН, депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко заявил о необходимости перенести новогодние каникулы на май.

По его словам, несмотря на критику его позиции, он продолжает настаивать на том, что россияне не должны «так долго» отдыхать на Новый год.

Лучше перенести отдых на майские праздники. И погода будет другая, и будет чем заняться на дачном участке, — заявил Онищенко.

Академик также отметил, что россиянам не стоит ехать за границу на Новый год, так как совет Роспотребнадзора отправиться в Танзанию или на Сейшельские острова, по его мнению, звучат как сарказм, а в "привычной" Турции фиксируются плохие показатели по заболеваемости, передаёт MK.RU.

Как писал NEWS.ru, ранее заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков прокомментировал предложение Онищенко. По его словам, у многих людей есть планы на зимние каникулы, поэтому их гипотетическая отмена является нецелесообразной. А сам призыв к принятию соответствующих мер может быть лишь пиаром.