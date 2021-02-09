«Фетиш придумали»: Онищенко призвал отменить обязательное ношение масок

https://static.news.ru/photo/b29b240e-6b86-11eb-bb4b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Масочный режим из обязательного следует сделать рекомендательным по всей стране. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Государственной думы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Так он прокомментировал решение властей Удмуртии смягчить требования к ношению масок в регионе.

Затянувшееся наше болото с этими [ограничительными] мерами, надо его раскачивать и давать возможность людям работать. И самое главное — стимулировать вакцинацию, вот это тот эффективный рычаг, который позволит нам уже превращать этот фетиш, который мы себе придумали, в нормальное сосуществование человека с этой новой инфекцией, — приводит слова Онищенко РИА Новости.

Решение удмуртских властей он назвал разумным и своевременным. Вместе с тем он призвал на фоне послаблений усилить мониторинг за соблюдением мер эпидемической безопасности на мероприятиях. В случае возникновения каких-либо ситуаций дополнительные меры можно будет принимать точечно, считает Онищенко.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что в регионе с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный характер, а с 10 февраля снимут ограничения на работу кафе и ресторанов.