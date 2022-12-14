Онищенко призвал отказаться от корпоративов из-за гриппа

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Заслуженный врач России Геннадий Онищенко посоветовал россиянам воздержаться от участия в массовых мероприятиях из-за эпидемии гриппа. По мнению эпидемиолога, гражданам РФ нужно сократить до минимума школьные утренники. Онищенко также рекомендовал не проводить корпоративы, пишет МК. При этом врач все же призвал не паниковать, глядя на статистику заболеваемости.

Меньше участвовать во всякого рода массовых мероприятиях — oграничить их до минимума, и в зависимости от конкретной обстановки — школьные утренники, которые сейчас пойдут. Что касается взрослых, я бы корпоративы вообще не рекомендовал проводить, — заявил Онищенко.

Ранее SHOT сообщил, что первокурсник филиала Краснодарского университета МВД России умер от гриппа. По данным канала, 17-летнего курсанта госпитализировали 10 декабря. В больнице у него диагностировали ОРВИ средней тяжести.

До этого врач-терапевт Павел Воробьев рассказал, что у зараженных свиным гриппом может развиться ДВС-синдром, характерный образованием тромбов в сосудах, из-за которого человек рискует умереть в течение одного дня. Эксперт отметил, что развитие синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания происходит очень быстро, обычно к концу первой недели. По словам врача, у человека развивается одышка и дикая слабость.