Онищенко призвал не жалеть денег на диспансеризацию в новых регионах России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший руководитель Роспотребнадзора, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил в разговоре с NEWS.ru, что не следует жалеть средств на диспансеризацию в новых регионах России. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин настаивал на том, чтобы сначала были проведены обследования детей.

Сейчас это более чем уместно, потому что на протяжении 30 лет после распада СССР в этих регионах о диспансеризации и оказании медицинской помощи речи и не шло. Люди, которые пришли там к власти после распада Советского Союза, были очень недалекие. Особенно ситуация усугубилась после 2014 года, когда случился переворот, — сказал Онищенко.

Он отметил, что какое-то время Министерство здравоохранения Украины возглавляла Ульяна Супрун, которая, по его словам, была «домохозяйкой», не имеющей «никакого образования». Онищенко подчеркнул, что чиновница делала все, чтобы «развалить остатки здравоохранения, которое унаследовала» страна.

Поэтому диспансеризацию должны провести, неважно, сколько потребуется средств, — резюмировал Онищенко.

Супрун в 1980-е обучалась в Университете Уэйна, где получила степень бакалавра естественных наук в области биологии. Затем она училась в Колледже медицины человека при Университете штата Мичиган, получила степень доктора медицины. В 1989–1990 годах Супрун прошла промежуточную годовую программу резидентуры в больнице «Бомонт».

Ранее заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что единственным способом защититься от рака является диспансеризация.