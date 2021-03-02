Онищенко призвал не выбирать вакцину от COVID и прививаться тем, что есть

https://static.news.ru/photo/7e14448a-7b4a-11eb-9eae-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко весьма неоднозначно оценил «моду» выбирать себе препарат для того, чтобы привиться от коронавируса. По словам депутата, все российские вакцины хорошо зарекомендовали себя и показывают высокую эффективность.

Вот эта вот новомодная тенденция выбирать себе вакцину, собирать по ней данные, с одной стороны, конечно же, меня радует, потому что люди наконец-то начали интересоваться, — сказал Онищенко.

Тем не менее он призвал доверять медикам, которые могут подобрать наиболее оптимальный препарат и назначить дату прививки.

Экс главный санитарный врач страны заметил, что выбирать себе вакцину не надо. По его мнению, прививаться надо тем, что есть.

Придите на прививочный пункт, вам врач назначит ту вакцину, которая есть. Я могу чётко и ясно сказать: у нас есть три вакцины, они примерно равны по безопасности и эффективности, — сказал Онищенко. Его слова приводит ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что чтобы остановить пандемию коронавирусной инфекции, необходимо вакцинировать людей из основных групп риска. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его словам, необходимо вакцинировать 70% населения планеты, чтобы пандемия прекратилась.