Онищенко призвал не вводить COVID-ограничения одновременно по всей России

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Вводить коронавирусные ограничения на всей территории России одновременно нельзя, заявил РИА Новости заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, соответствующее решение должны принимать власти каждого субъекта, исходя из эпидемиологической ситуации.

Вводить и отменять [ограничения] на всю огромную страну нельзя, в каждом регионе нужно смотреть на ситуацию. Тем более, что у нас в каждом субъекте работают штабы по коронавирусу, — сказал Онищенко.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал ношение масок в общественных местах в регионах, где недельный показатель заболеваемости ковидом превышает 50 случаев на 100 тысяч жителей. Там отметили, что 48,6% выявленных случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.

При этом в Роспотребнадзоре отметили, что заболевание при заражении субвариантами штамма коронавируса «омикрон» BA.4 и BA.5 проходит в более легкой форме. Однако оно может быть опасным для тех, кто не привит, не переболел ковидом ранее, а также для лиц старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями.