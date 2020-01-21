https://static.news.ru/photo/e89f95b8-3c42-11ea-8557-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко призвал заявил, что не стоит паниковать в связи с распространением китайского смертельного коронавируса, однако, отметил, что ситуация серьёзная.

По его словам, китайские специалисты не оценили сразу масштаб угрозы. Он напомнил, что в 2002 году уже была подобная ситуация, когда началось распространение SARS — тяжелого острого респираторного синдрома.

Не надо панику сеять, но ситуация серьезная, конечно. Это повторение 2002 года, — передаёт « Интерфакс » слова Онищенко.

По мнению академика, тот факт, что председатель КНР Си Цзиньпин лично вмешался в эту проблему, является показателем того, что ситуация была недооценена. Онищенко предположил, что некоторые граждане и переселенцы из Китая могут отправиться на родину для празднования нового года, который в КНР отмечается с 25 января. По возвращении в Россию они могут завести вирус в страну.

Ранее NEWS.ru писал о том, что количество погибших от SARS-подобного вируса в КНР увеличилось до шести.