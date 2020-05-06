Онищенко призвал не делать из самоизоляции безумный фетиш

https://static.news.ru/photo/4852b508-8f9f-11ea-88ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Превращение самоизоляции в фетиш — это безумие, так как всю планету остановить нельзя, заявил первый зампред думского комитета по науке Геннадий Онищенко.

По его мнению, полная и постоянная самоизоляция — «безумно дорогой вариант», которым «никогда никто не пользовался, даже в библейские времена».

У нас нет оснований думать, что этот коронавирус не создаёт иммунитет. Все другие вирусы, которые не мутируют так быстро, как, например, вирус гриппа, вызывают достаточно устойчивый иммунитет, и это эффективно срабатывает, — отметил он.

Онищенко также подчеркнул, что медикам известны группы риска, к которым относятся пожилые и люди, страдающие рядом хронических заболеваний. Особую угрозу, подчеркнул депутат, создают массовые и спортивные мероприятия, собрания, скопление граждан в больших торговых центрах, метро в час пик и так далее.

Да, есть мнение, что может прийти вторая и третья волна заболевания. Но, отмечу: доказанных случаев повторных заболеваний мы не видим, даже при том, что фиксируется несколько видов нового вируса, — считает Онищенко.

Он допустил возникновение иммунитета, в том числе коллективного, а также напомнил о тестирование лечения пациентов с COVID-19 иммуноглобулинами, взятыми у переболевших. По его словам, результаты в данном направление обнадёживающие.

Депутат подчеркнул, что самоизоляция оказывает негативное влияние на здоровье граждан, особенно на психическое, поэтому необходимо постепенно отказываться от ограничений с требованием соблюдать гигиену и дистанцию, передаёт ФАН.

Как писал NEWS.ru писал, ранее Онищенко заявил, что работники ряда отраслей, и прежде всего торговли, должны проходить тестирование на COVID-19 регулярно.