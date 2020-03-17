https://static.news.ru/photo/8a99556c-6848-11ea-a084-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко призвал запретить на территории РФ деятельность частного медицинского холдинга «Инвитро», пообещавшего запустить тестирование на коронавирус. Он считает, что компания, получив доступ к биоматериалам россиян, предоставит их иностранным спецслужбам.

«Инвитро» — это импортная фирма, и её надо изгонять с нашего рынка. Она открывает доступ к тем исследованиям, которые, как правило, страна бережёт, с точки зрения доступа к биологическим жидкостям, — заявил «Радио 1» Онищенко.

Как писал NEWS.ru, холдинг «Инвитро» сообщил о готовности в течение ближайшего месяца разработать технологическую базу и начать выполнять тесты для выявления коронавируса. В данный момент закупаются необходимые тест-системы. К исследованиям будут подключены четыре лабораторных комплекса группы, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Челябинске.

Исследование будет занимать от двух рабочих дней. Исследование будет проводиться методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с детекцией в режиме реального времени. После этого РНК коронавируса COVID-19 будет определяться в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки и носоглотки.