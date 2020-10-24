Онищенко привьётся от коронавируса вакциной «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/7cd8b2a2-1698-11eb-aa54-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко собирается привиться от COVID-19 первой отечественной вакциной «Спутник V».

Я думаю, на следующей неделе... Я буду делать нашу аппликацию двойную, «Спутник», — сказал он ТАСС.

Парламентарий добавил, что в конце лета он прошёл вакцинацию от гриппа. С тех пор прошло достаточно времени, чтобы сделать прививку от коронавируса.

Помимо «Спутника V» в России зарегистрирована ещё одна вакцина от COVID-19 — «ЭпиВакКорона», разработанная специалистами центра «Вектор». Кроме того, Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН создан ещё один препарат. В настоящее время он проходит клинические испытания.

Ранее NEWS.ru писал, что Онищенко спрогнозировал сроки второй волны коронавируса в России. По его словам, уровень заболеваемости в стране может начать снижаться в конце 2020 года — начале 2021-го. При этом он отметил, что снижения реально добиться и раньше, если каждый россиянин будет ответственно соблюдать противоэпидемические меры.