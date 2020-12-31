Онищенко призвал наказывать блогеров за негативное влияние на молодёжь

https://static.news.ru/photo/445a295c-4b62-11eb-ba0d-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оказывающие негативное влияние на детей и молодёжь блогеры должны привлекаться к уголовной ответственности. Такого мнения придерживается первый зампред думского комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Почему мы должны мириться, когда блогеры этим занимаются. Надо давать оценку. Или законами, или подзаконными актами подводить под какую-то статью в УК, — цитирует парламентария URA.RU.

По словам Онищенко, блогеров можно привлекать к ответственности по статье о подстрекательстве к противоправным действиям или же дополнять законодательство новыми нормами.

Экс-директор екатеринбургской гимназии № 2, ректор областного института развития образования Светлана Тренихина считает, что работу нужно проводить с детьми, а не блогерами. Она пояснила, что необходимо заполнять появляющиеся у детей «вакуумы» чем-то значимым и ценным. Этим должны заниматься как родители, так и образовательные организации.

Ранее NEWS.ru писал, что живущая в Уфе блогер Аника осудила коллег, зарабатывающих популярность на жестокости. По её словам, подобные поступки — лишь глупый и примитивный способ привлечь внимание. Таким образом она охарактеризовала действия стримера Mellstroy, который несколько раз ударил девушку головой об стол в прямом эфире, и блогера Reeflay, выгнавшего девушку на балкон, после чего она скончалась от кровоизлияния в мозг.