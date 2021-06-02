Онищенко предупредил о росте заболеваемости коронавирусом осенью

https://static.news.ru/photo/334180ac-c434-11eb-ac13-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уровень заболеваемости коронавирусом возрастёт осенью, если не будут увеличены темпы вакцинации населения. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, сообщает РИА Новости. Эксперт, предупредивший россиян о скором всплеске COVID, объяснил, почему это произойдёт.

Он отметил , что осень — благоприятный период для распространения не только COVID-19, но и других заболеваний, которые передаются аналогичным путём.

По словам парламентария, темпы вакцинации пока низкие. Если они останутся на прежнем уровне, рост заболеваемости будет, так как прослойка населения с иммунитетом очень мала.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что россияне стали активнее прививаться от коронавируса. Первый компонент вакцины получили более 18 млн человек.

Накануне президент Владимир Путин призвал сограждан последовать его примеру и привиться от COVID-19. Однако глава государства против обязательной вакцинации. По его мнению, россияне должны сами осознать, что без прививки рискуют столкнуться со смертельной опасностью.