Онищенко предупредил о риске подъема заболеваемости гриппом

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В России ожидается подъем заболеваемости гриппом, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, сейчас нет оснований говорить, что болезнь будет какой-то необычной.

Подъем заболеваемости будет. Говорить о том, что это будет какой-то необычный подъем, оснований нет, — сказал Онищенко.

Если удастся создать коллективный иммунитет с помощью прививаний, то пики заболеваемости будут «срезаны», подчеркнул академик. Состав вакцин против гриппа был обновлен в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, уточнил Онищенко.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о выявлении нового «омикрон»-штамма коронавируса EG.5 («эрис»). Этот вариант пока не получил широкого распространения в России, однако риски осложнения эпидемиологической ситуации с COVID в стране существуют. По информации организации, с апреля по август 2023 года в РФ выявлено 17 случаев заражения новым вариантом заболевания.

Ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины, вирусолог Александр Чепурнов рассказал об особенностях обнаруженного в России штамма коронавируса. По его словам, «эрис» переносится не тяжелее других вариантов «омикрона».