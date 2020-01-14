https://static.news.ru/photo/b1433078-36db-11ea-90ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко предположил, что скоро россияне станут выходить на работу с 1 января.

По его мнению, делать они это будут для того, чтобы поддержать российскую экономику и не приостанавливать зарабатывание денег.

Скоро все даже 1 января не будут отдыхать. Как говорил Владимир Ильич Ленин, идея овладевает массами, — передаёт URA.RU.

Опрос показал, что больше трети россиян не одобряют длительные новогодние каникулы. Онищенко выразил уверенность, что на самом деле этот показатель несколько завышен, и против долгого отдыха в январе выступают гораздо меньше жителей страны. По его мнению, россияне чувствуют ответственность за государство, и поэтому не хотят долго отдыхать.

Надо экономику поднимать, — заявил он.

Ранее Онищенко заявил, что стране нужно отказаться от новогодних праздников, так как это вредит здоровью граждан и тормозит развитие экономики, писал NEWS.ru.