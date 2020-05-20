Онищенко предложил возобновить работу кафе со следующей недели

https://static.news.ru/photo/aa372056-9a9e-11ea-bd08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уличные кафе могут возобновить работу уже со следующей недели, если обеспечат соблюдение социальной дистанции между посетителями. Такого мнения придерживается депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Вот солнышко на следующей неделе прогреется до 20 градусов, почему не открыть кафе, которые на улице, — цитирует его ТАСС.

Парламентарий подчеркнул, что все эпидемиологические предписания должны соблюдаться заведениями общепита неукоснительно. В противном случае он пригрозил «снимать шкуру» с владельцев заведений.

Ранее NEWS.ru писал, что работники одного из красноярских ресторанов сфотографировались обнажёнными в рамках флешмоба #голыйголод. Таким образом они выразили своё отношению к кризису в сфере общепита, вызванному пандемией коронавируса.