Онищенко предложил способы борьбы с курением среди школьников

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Решить проблему курения среди подростков можно как влиянием на их воспитание, то есть опосредованно, так и прямыми методами, связанными со снижением доступности табака, считает первый зампред комитета ГД по науке и образованию, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

По данным Онищенко, многие подростки начинают регулярно употреблять табачную продукцию уже в 14–15 лет. Причиной этого депутат считает воспитание. По его мнению, если отец или мать курят, у ребёнка сформируется толерантное отношение к курению, несмотря на мнение родителей по этому поводу, передаёт радио Sputnik.

Более того, дети в такой семье начнут подражать родителям. У нас, к сожалению, возраст начала регулярного курения среди молодёжи один из самых низких в Европе. Где-то в 14–15 лет люди начинают регулярно курить. Не все школьники так делают, но такие есть, — подчеркнул Онищенко.

Депутат считает, что мотивировать школьников не начинать курить может материальная составляющая. Онищенко акцентировал внимание на том, что в России одни из самых низких цен на табачную продукцию в мире.

Надо повышать цену табачных изделий. Также надо ограничить производство табака на территории Российской Федерации. В нашей стране производят где-то порядка 200 миллиардов штук сигарет в год, при этом на территории нашей страны не выращивают табак, — предложил бывший главный санитарный врач.

Но идею штрафовать родителей за их курящих детей он не одобрил, так как по его мнению, курильщики — больные люди и их надо лечить, а не наказывать штрафами.

Если штрафовать, то это пополнит бюджет, но эффективности не будет, — резюмировал Онищенко.

Как писал NEWS.ru ранее, большинство россиян считают кальяны наименее опасным видом курения, хотя эксперты заявляют об их более пагубном влиянии на здоровье человека. Курильщики оценивают опасность кальянов в 3,8 балла из 5, сигарет и системы нагревания табака — по 4,0 балла. Отношение некурящих к способам курения другое — 4,2, 4,6 и 4,5 балла соответственно.