https://static.news.ru/photo/7b22c5ac-c8b9-11e9-a109-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Питание учащихся в школах, как и учебники, должно быть бесплатным. Такого мнения придерживается первый зампред думского комитета по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

То, чем сегодня питаются российские школьники, депутат назвал «мусорной едой». По словам Онищенко, такая пища вредит здоровью детей, поскольку «заточена» на перекусы, а не на полноценное питание по режиму.

Парламентарий также отметил, что в настоящее время Госдума разрабатывает законопроект о школьном питании. Однако он будет не исчерпывающим, а льготы в нём предусмотрены только для отдельных категорий учащихся, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Минпросвещения решило усовершенствовать систему горячего питания в школах. Поводом для этого послужило ухудшение качества пищи в школьных столовых и вытеснение горячей еды буфетной.