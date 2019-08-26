Питание учащихся в школах, как и учебники, должно быть бесплатным. Такого мнения придерживается первый зампред думского комитета по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
То, чем сегодня питаются российские школьники, депутат назвал «мусорной едой». По словам Онищенко, такая пища вредит здоровью детей, поскольку «заточена» на перекусы, а не на полноценное питание по режиму.
Парламентарий также отметил, что в настоящее время Госдума разрабатывает законопроект о школьном питании. Однако он будет не исчерпывающим, а льготы в нём предусмотрены только для отдельных категорий учащихся, передаёт
Ранее News.ru писал, что Минпросвещения решило усовершенствовать систему горячего питания в школах. Поводом для этого послужило ухудшение качества пищи в школьных столовых и вытеснение горячей еды буфетной.