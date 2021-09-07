Бывший главный санитарный врач России и первый зампред ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко предложил приговаривать педофилов к смертной казни. Политик считает, что такое преступление «страшнее, чем убийство», заявил Онищенко в эфире «Радио 1».

С политической и реалистической точки зрения таких злоумышленников считают психически нездоровыми, высказался Онищенко.

Я бы их вообще к смертной казни приговаривал. Это даже страшнее, чем убийство. Но давайте будем реалистами, это моя человеческая точка зрения, но если говорить с точки зрения политической и реалистической, то тут будет аргумент, что это не преступление, а что это болезнь, — заявил политик.

Бывший главный санитарный врач России обратил внимание, что даже серийные убийцы сначала проходят психиатрическую экспертизу. Но меры необходимо принимать не после факта насилия, а сделать всё, чтобы предупредить его, уверен депутат.

Здесь нужны более системные меры по ранней диагностике такого рода предрасположенности, по профилактическим мерам, — пояснил свою позицию парламентарий.

Ранее уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова представила данные о росте преступлений, связанных с половой неприкосновенностью детей, а также рассказала о предложениях, которые должны поспособствовать их снижению.