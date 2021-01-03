Онищенко отреагировал на заявление о появлении новой опасной «болезни X»

https://static.news.ru/photo/ab6f451a-4daf-11eb-b356-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kitsa Musayi/dpa/Global Look Press

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) необходимо обратить внимание на слова микробиолога из Демократической Республики Конго Жан-Жака Муембе-Тамфумы, о том, что в его стране могло появиться новое смертельно опасное заболевание, считает бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

По его словам, хорошо, что учёный сделал такое заявление, однако необходимо озвучить его в профессиональном сообществе.

Сейчас я думаю, что Всемирная организация здравоохранения должна сформировать группу экспертов и поехать и разобраться с этим, — отметил Онищенко.

Новый вид гриппа появляется каждый год, как и другие инфекции, так как это неизбежный процесс эволюции и «пресловутое биологическое равновесие».

Депутат подчеркнул, что проверку нужно организовать, чтобы не допустить появления различных домыслов у людей насчёт заболевания и не посеять панику. Он добавил, что если новый вирус близок к Эболе, то специалисты знают, какой подход необходим, поэтому мир подойдёт к этой ситуации подготовленнее, чем в прошлые разы, передают «Известия».

Ранее NEWS.ru писал, что Жан-Жак Муембе-Тамфум, одним из первых обнаруживший вирус Эбола, предупредил о возможном появлении смертельно опасной «болезни X». Профессор сделал такое заявление после того, как выявил у одной из пациенток ранние симптомы геморрагической лихорадки. Тесты на Эболу и другие похожие заболевания дали отрицательные результаты.