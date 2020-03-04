https://static.news.ru/photo/3159c470-5df6-11ea-a62a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в разговоре с журналистами опроверг сведения о том, что дети обладают особым иммунитетом к коронавирусу.

В качестве контраргумента он привёл в пример два случая, произошедших в Китае. На территории КНР двое детей, которые появились на свет при помощи кесарева сечения, заболели в первые часы жизни. По словам Онищенко, уже через 30 часов они имели клиническую картину с данными о коронавирусе. Бывший главный санитарный врач РФ подчеркнул, что в работах исследователей из США и КНР появились данные о нахождении тканей, свидетельствующих о проникновении вируса в организм плода.

Если это действительно так, нельзя говорить о том, что дети имеют какую-то специфическую защиту от коронавируса, — цитирует Онищенко НСН.

Как сообщил экс-глава Роспотребнадзора, в Китае действительно наблюдается малое количество случаев заражения детей. Это объясняется тем, что в стране были приняты жёсткие меры по изоляции. В КНР отменили занятия, все дети находились на домашнем режиме, рассказал депутат.

Как ранее передавал NEWS.ru, Геннадий Онищенко назвал необходимостью открытие отдельной больницы для пациентов с подозрением на коронавирус.