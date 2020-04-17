Онищенко описал сценарий выхода России из карантина

https://static.news.ru/photo/26a64d7c-80a7-11ea-9f24-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко высоко оценил план американского лидера Дональда Трампа, по которому США будут выходит из карантина в три этапа.

По его словам, американцы обуздали ситуацию и взяли её под контроль. Россия тоже готовит сценарий выхода из режима самоизоляции.

Президент России Владимир Путин уже провёл серию совещаний. Начали с ВПК: им разрешили работать, поставив при этом жесточайшие условия по контролю за соблюдением режима. Вчера (16 апреля. — NEWS.ru) было совещание со строителями, их где-то миллион. Конечно, не все стройки сейчас возобновятся, но дорожное строительство будут запускать, — отметил он в разговоре с «Вечерней Москвой».

Эксперт отметил, что сейчас в России разорвали цепь передачи COVID-19, теперь необходимо регулируемое проэпидемичивание населения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что начало июня является сроком, когда в России может завершиться эпидемия COVID-19. Причём это является самым оптимистичным прогнозом, заявил ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Виктор Малеев. Он считает, что сценарий окончания пандемии во многом зависит от того, насколько дисциплинированно россияне будут соблюдать самоизоляцию.