Онищенко оценил зарплатную реформу для педагогов

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Когда в окружении человека имеется заражённый коронавирусной инфекцией, необходимо уйти на самоизоляцию, чтобы не распространять дальше вирус и не подвергать опасности окружающих. Об этом «Радио 1» сказал главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов, комментируя решение российского президента изолироваться из-за случаев COVID-19 в его ближайшем окружении.

Президент принял правильное решение, и оно должно быть примером для всех граждан, — подчеркнул медик. Осипов напомнил, что во время режима самоизоляции необходимо соблюдать ряд правил. Так, в частности, в...