Онищенко оценил зарплатную реформу для педагогов

В России необходимо менять не только систему оплаты труда педагогам, но и принцип работы преподавателей. Об этом «Политика Сегодня» рассказал депутат Госдумы VII созыва Геннадий Онищенко.
По словам депутата, повышение оплаты труда не изменит главной проблемы — невероятно высокой нагрузки на педагогов.
Всегда были учителя, которые много получают, но это в основном за счёт часов дополнительных уроков, которые они проводят. И это называется изматывание педагога, когда он сутками сидит в школе, бегает по дополнительным урокам,— отмечает политик.
Ранее стало известно, что правительство РФ определило пять регионов, в которых в рамках эксперимента протестируют новую систему оплаты труда учителей. Реформа предполагает сохранение действующей структуры оплаты, состоящей из оклада и компенсационно-стимулирующих выплат. Теперь предполагается, что регионы станут формировать размер зарплат учителей на основе дополнительных расчётов правительства. Они будут касаться порядка определения размера ставки зарплаты «на основе квалификационных уровней», а также двух перечней — компенсационных выплат и выплат стимулирующего характера с размерами и условиями их назначения.