Онищенко оценил возможности лечения чумы в России Онищенко назвал легким лечение чумы на ранних стадиях в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Геннадий Онищенко

Лечение чумы в России, если инфекцию обнаружили на ранних стадиях, проводится легко, заявил бывший руководитель Роспотребнадзора, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. Комментируя ситуацию НСН, он уточнил, что справиться с болезнью удается благодаря появлению хороших антибиотиков. Он отметил, что до появления этих лекарств ситуация с инфекцией была «катастрофической».

Это бактериальная инфекция. Поскольку мы имеем хорошие антибиотики сейчас, а когда их не было, это была катастрофа... Если вовремя диагностировать у человека эта заболевание, его очень легко вылечить, — пояснил эпидемиолог.

Онищенко также рассказал о том, что, по данным ВОЗ, с 2010 по 2015 год инфекцию во всем мире диагностировали 3,2 тысячи раз. При этом смертность была достаточно высокая: зафиксировано 586 летальных случаев. Эпидемиолог объясняет это тем, что заболевание часто регистрируют в слаборазвитых и бедных странах, где отсутствует хорошая медицина.

Онищенко ранее заявил, что в России существует риск распространения чумы. По его словам, природный очаг чумы был открыт еще в советское время, поэтому последние годы население, которое живет рядом с границей, прививают — вакцинацию проходят около 18 тысяч людей в год. Он отметил, что сейчас этот очаг активизировался.