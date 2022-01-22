Онищенко оценил совет делать ингаляции водкой для защиты от «омикрона»

Академик РАН Геннадий Онищенко раскритиковал совет своего коллеги доктора медицинских наук Сергея Колесникова об эффективности ингаляций водкой против штамма «омикрон». В беседе с «Газетой.Ru» он назвал такой способ защиты от коронавируса демонстрацией невежества и глупой шуткой.

Это демонстрация невежества, и её можно воспринять как некую неудачную шутку. Единственное, что мы с вами должны делать, убеждать людей в вакцинации, ревакцинации, соблюдении тех необременительных мер. Ингаляции водкой, самогоном — это неумные издёвки. Глупая, неудачная шутка, — сказал Онищенко.

Ранее доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников заявил, что водка поможет бороться с новым штаммом коронавируса «омикрон». По его словам, алкогольный напиток не следует употреблять внутрь, достаточно обработать им маску. Эксперт считает, что вдыхание паров алкоголя до определённой степени способствует элиминации вируса из дыхательной системы.

Колесников также посоветовал соблюдать социальную дистанцию, тщательно мыть руки и промывать нос. По его словам, наибольший шанс заразиться коронавирусом — в общественном транспорте и в медицинских учреждениях. В этой связи врач рекомендовал посещать последние только при крайней необходимости.