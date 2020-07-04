Онищенко оценил риск заразиться коронавирусом в летних кафе

https://static.news.ru/photo/f2a1549e-be0f-11ea-b4c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эпидемиолог и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко оценил возможные риски заразится коронавирусом в летних кафе.

По его словам, если владельцы таких заведений полностью соблюдают предписания Роспотребнадзора, то посетители могут не бояться подцепить там вирус. Каждому владельцу летнего кафе даётся предписание в зависимости от конфигурации, площади зала или веранды.

Если то, что там предписано для данного конкретного предприятия соблюдается, то ничего страшного нет, — рассказал он URA.RU.

Депутат Госдумы также подчеркнул, что посетители в свою очередь также должны соблюдать санитарные нормы, чтобы снизить риск распространения коронавируса.

По его мнению, открытие общепита — это правильное решение, он должен работать, но только при условии, что «мы все вместе будем ответственными».

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что открытие летних веранд в заведениях общепита Москвы может спровоцировать новую вспышку заболевания, если не подойти к работе таких предприятий со всей ответственностью. По его словам, в целях безопасности следует предпринять ряд мер. Среди них — внедрение доставки заказов на дом и обеспечение социальной дистанции не менее полутора-двух метров.

Летние веранды заведений общепита открылись в столице с 16 июня, после нескольких недель ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В общей сложности начали работу около трёх тысяч таких кафе. Основное условие — соблюдение требований Роспотребнадзора. Обязательными стали наличие средств дезинфекции и индивидуальной защиты, контроль за температурой сотрудников и посетителей, соблюдение дистанции между столиками.

Наличие защитных масок у сотрудников, а также соблюдение социальной дистанции на летних верандах в Москве, как писал NEWS.ru, будут фиксировать с помощью видеонаблюдения. За несоблюдение требований обещают штрафовать.