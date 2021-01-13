Онищенко оценил призыв Путина о переходе к массовой вакцинации

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Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал призыв президента Владимира Путина о переходе к массовой вакцинации населения страны от коронавируса на следующей неделе. По его мнению, это оправданное решение.

Он отметил, что пока в России от COVID-19 привито всего около 1 млн человек. Этого мало для контроля эпидемиологической ситуации.

Так что указание своевременное, — цитирует Онищенко ТАСС.

Депутат также предположил, что вопрос с наращиванием промышленного производства вакцины решён. По его словам, глава государства не станет давать указаний, которые не подкреплены обеспечением.

За минувшие сутки в России зафиксировано 22,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Из больниц по выздоровлении выписаны 28,6 тысячи пациентов, скончались 566 человек.

С начала пандемии в стране заболели 3,4 млн человек. Из них жертвами инфекции стали 63,3 тысячи и 2,8 млн выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире. Он отметил, что это уже подтверждено на практике и поручил проверить, как препарат будет работать при появлении множества новых мутаций.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. Кроме того, в центре Гамалеи ведётся работа над облегчённой версией «Спутник V».