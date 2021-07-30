Онищенко оценил отмену ношения перчаток в Москве

Экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил решение мэра Москвы Сергея Собянина отменить обязательное ношение перчаток в общественных местах. Он заметил, что это несильно скажется на эпидпроцессе, передаёт «Интерфакс».

Значение перчаток при инфекции, передающейся воздушно-капельным путём, имело третьестепенное значение, поэтому на эпидемический процесс это не повлияет, — сказал Онищенко.

Он уточнил, что в столице мало кто действительно носил перчатки в обязательном порядке. Поэтому, по словам медика, отмена такого ограничения просто стала констатацией «давно свершившегося факта».

30 июля мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах столицы. Градоначальник заметил, что за последнее время эпидемиологическая ситуация в столице улучшилась. Так, число выявляемых случаев заражения COVID-19 снизилось больше чем в два раза.