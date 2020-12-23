Онищенко оценил опасность новой мутации коронавируса

https://static.news.ru/photo/9aba3ffc-44e7-11eb-9655-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Новый, британский штамм коронавируса, возможно, будет распространяться активнее, однако не повиляет на агрессивность вируса, считает депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Он назвал новый штамм уже знакомым и «тем же самым». Просто он мутировал и стал заразнее, пояснил Онищенко RT.

Кстати, он не первый раз мутирует в этом направлении. Когда всё ещё гнездилось в Китае, в провинции Хубэй, в городе Ухани, тогда был сделан первый шаг этого коронавируса, когда он стал более контагиозным, то есть он стал более интенсивно и агрессивно распространяться среди людей, — сказал он.

По словам Онищенко, новый штамм может начать более активно распространяться, но это не значит, что он будет опаснее.

Как сообщал NEWS.ru, британские учёные в декабре признались, что в стране уже несколько месяцев распространяется новый штамм коронавируса, который заразнее «материнской» версии на 70% и может быть менее восприимчивым к вакцинам.

Между тем родственный британскому «мутанту» вирус уже обнаружен в Бразилии.