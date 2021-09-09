Онищенко оценил идею повысить зарплату только учителям-мужчинам

Идея главы Минобрнауки Пермского края Раисы Кассиной повысить зарплаты только учителям-мужчинам возвращает общество в Средневековье. Об этом заявил «Москве 24» первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Он считает, что оправдание таким словам можно было бы найти, если бы их высказал обычный человек, а не краевой министр образования и науки.

Депутат напомнил, что цели развития тысячелетия основываются на общемировых принципах, включая гендерное равенство, а подобные высказывания про неравную зарплату вновь возвращают во времена, когда женщина за равный труд получала гораздо меньшую оплату.

Это даже не труд, это служение. И вдруг такое заявление, что женщины недотягивают, чтобы им платили в равной степени, как и мужчинам, — сказал Онищенко.

Он также посоветовал губернатору области задуматься над тем, чтобы повысить профессиональный уровень и знания этических принципов сотрудников образовательной сферы.

По мнению парламентария, чтобы мотивировать приход мужчин в школу, нужно сделать оплату труда учителей достойной, тогда там будут работать и мужчины, и женщины.

Как сообщалось, глава Минобрнауки Пермского края Раиса Кассина заявила: чтобы привлечь на работу в школу учителей-мужчин, они должны получать более высокую зарплату, чем учителя-женщины. По её мнению, мужчины воспитывают детей уже одним своим присутствием в учебном заведении.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза сказал, что профессию учителя можно сделать престижной, подняв работникам образования зарплату. Им не должно быть неудобно перед учениками, которые смотрят на них как на нищебродов.