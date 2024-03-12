Онищенко оценил идею отменить ЕГЭ в России Онищенко: «сабельный наскок» на ЕГЭ вряд ли получится

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инициатива ряда депутатов Госдумы об отмене обязательной сдачи ЕГЭ и предоставлении выпускникам возможности сдавать обычный экзамен похожа на «сабельный наскок» и вряд ли будет иметь успех, считает академик РАН Геннадий Онищенко. В беседе с «360» он призвал сперва внимательно изучить законопроект и напомнил, что вузы в России сегодня не проводят вступительные экзамены.

Надо прочитать сначала и понять, что значит необязательная сдача. В России вся система заточена [на ЕГЭ], у нас же сейчас уже не сдают вступительные экзамены в вузы. Поэтому трудно сказать, как это все интерпретируется, но я уверен, что такой сабельный наскок вряд ли получится, — высказал мнение академик.

Он добавил, что в школах практически не осталось учителей, которые могли бы принимать выпускные экзамены, а в вузах уже почти забыли, как осуществлять вступительные экзамены. По словам Онищенко, если в корне инициативы лежит политический пиар, то от этого пострадают миллионы молодых россиян.

Любые такие резкие телодвижения и в ту и в другую чреваты. <...> На мой взгляд, затевают очередной нечеловеческий эксперимент. Такой же был, когда ЕГЭ только вводили. Поэтому давайте будем последовательны, — призвал ученый.

Он напомнил, что дети из новых регионов России, поступавшие в вузы в прошлом году, проходили собеседование с имитацией «старого» экзамена и элементами психологии. Онищенко считает, что необходимо идти по такому пути.

Ранее политический обозреватель Андрей Перла рассказал, что в основе идеи ЕГЭ для российских школьников и абитуриентов лежат две абсолютно западные концепции, которые вредны для страны. По словам эксперта, это делает неизбежным отход от обязательной сдачи единого госэкзамена.