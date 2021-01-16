Онищенко оценил идею о включении в трудовой договор пункта о вакцинации

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Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает нормальной идею включать пункт о вакцинации в трудовой договор.

Мы всегда вакцинировали людей, которые работают с туберкулёзом, например, — отметил Онищенко в беседе с «Вечерней Москвой».

Он добавил, что договор страхования даёт «более широкий простор» по поводу прививок. При этом идея не противоречит принципу «информированное согласие на прививку», заложенному в законодательстве РФ. Надо лишь оговаривать детали.

Онищенко считает, что необходимости во всеобщей вакцинации от коронавируса в России нет, будет правильным прививать лишь группы риска.

Это старшее поколение, молодые люди с эндокринными заболеваниями — диабетом и онкологией, группа риска по производственному фактору — врачи, учителя, торговля, — уточнил Онищенко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что COVID-19 может приводить к нарушениям психики из-за воздействия на кровеносную и центральную нервную систему человека, но данных о появлении склонности к самоубийству у больных и переболевших нет. Об этом заявил депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.