https://static.news.ru/photo/22e5642a-4259-11ea-bc2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Yibo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Существует всего 30 медицинских препаратов, которые работают против коронавируса 2019-nCoV. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его словам, противовирусный препарат «Арбидол» в этот перечень не входит.

Мои коллеги из КНР опубликовали перечень тех антиретровирусных препаратов, их 30, которые, по их мнению, дают эффект при применении для лечения этой инфекции. Среди них «Арбидола» нет, — цитирует его ТАСС.

Политик отметил, что этот препарат почти не используется в качестве лечебного. Он скорее эффективен при профилактике гриппа.

Ранее NEWS.ru писал, что Федеральная антимонопольная служба проведёт проверку радиорекламы препарата «Арбидол», в которой сообщается об эффективности лекарства в лечении коронавируса. Жалобу на ролик в ФАС направил гражданин.