https://static.news.ru/photo/11387054-4444-11ea-9c8c-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учитывая протяжённость российско-китайской границы (около 4,2 тыс километров), избежать заражения россиян коронавирусом невозможно, считает экс-главный врач РФ Геннадий Онищенко. Тем не менее, он похвалил работу профильных служб, выявивших первых двух заболевших в РФ.

Если у нас Чита, это Забайкалье, находится в 100 километрах от китайской границы, через неё идут все поезда, и грузовые, и пассажирские, и нет ни одного случая — это просто невозможно, — цитирует медика ТАСС.

В России 31 января подтвердили два случая заболевания коронавирусом. Инфекцию выявили у двоих китайских граждан в Забайкалье и Тюменской области.

В Китае к 31 января было зарегистрировано более 9,6 тысяч случаев заражения коронавирусом. Количество жертв превысило 200 человек. За сутки было выявлено еще 1982 случаях инфицирования вирусом, скончались 43 человека.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роспотребнадзор рекомендовал надевать медицинские маски в транспорте, общественных местах, но не на улице — лучше дышать свежим воздухом.

Ведомство напомнило, что маска не застрахует носителя от инфекции — это лишь часть комплекса профилактических мер, позволяющих предотвратить заражение. Нужно чаще мыть руки, соблюдать режим, питаться продуктами богатыми белками и витаминами.