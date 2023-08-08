Онищенко объяснил, зачем записываться на УЗИ через лечащего врача Академик РАН Онищенко: лечащий врач расшифрует результаты после УЗИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Геннадий Онищенко

Записываться на УЗИ необходимо через лечащего врача, чтобы потом он провел расшифровку полученных результатов, пояснил врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко. Комментируя «Царьграду» отказ Верховного суда удовлетворить иск пациентки, которой отказали в обследовании, он подчеркнул, что УЗИ является серьезной медицинской процедурой.

Эта женщина — молодец в том плане, что заботится о своем здоровье и желает пройти обследование. Но любые такие процедуры, начиная от анализа мочи или крови, осуществляются по назначению врача. Ведь потом с этим результатом УЗИ никуда не денешься, — пояснил Онищенко.

По словам эпидемиолога, врач должен оценить снимок и сделать заключение. Без расшифровки пациент может самостоятельно интерпретировать результаты и рискует ухудшить здоровье, занявшись самолечением. Онищенко добавил, что любой анализ должен проводиться в комплексе. Врачу также необходимо зафиксировать симптомы перед обследованием.

Помимо УЗИ необходим и просто осмотр врача. Он должен прощупать, поговорить, снять какие-то анамнестические данные. Только тогда возможны точный диагноз и грамотное лечение, — заключил академик РАН.

Верховный суд РФ ранее признал законным запрет на УЗИ без направления врача. Незадолго до этого с иском после отказа в проведении процедуры обратилась женщина. По ее словам, поход к врачу за направлением отнял бы у нее время. В суде посчитали этот довод несостоятельным.