https://static.news.ru/photo/40a2e8fc-dee5-11e9-ac8b-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ожидаемая продолжительность жизни граждан России увеличилась почти на восемь лет. Однако показатель касается тех, кто появился на свет в 2019-м, рассказал депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Парламентарий добавил, что правильное название термина — «продолжительность предстоящей жизни для поколения, родившегося в этом году».

Это очень комплексный показатель. Он рассчитывается изначально от детской, младенческой смертности, материнской смертности, каждый умерший младенец — он вносит огромный вклад. Кроме рождения, играет роль отношение людей к здоровью, раннее выявление заболеваний, проведение вакцинопрофилактики, — цитирует политика телеканал « 360 ».

Кроме смертности, исследователи обращают внимание на питание, употребление алкоголя, количество курящих и лекарственное обеспечение.

Бывший главный врач РФ обратил внимание на то, что в нацпроекте прописано, что Россия должна к 2024 году добиться продолжительности жизни в 78 лет, причём не в расчёте на будущее поколение, а среди тех, кто живет сейчас.

Ранее News.ru сообщал, что за первое полугодие 2019 года в России умерло от злокачественных новообразований 204,5 человека на 100 тысяч населения. Для сравнения за аналогичный период прошлого года умерших от рака было 199,6 на 100 тысяч человек. Таким образом число смертей увеличилось на 2,4%. Такие данные озвучил президент Ассоциации организаторов здравоохранения в онкологии Валерий Старинский на втором международном форуме Онкологии и Радиологии.