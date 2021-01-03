Онищенко объяснил снижение числа случаев коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/4ad0cf80-4daf-11eb-8bc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Снижение количества выявленных случаев коронавируса в Москве является показателем того, что столице удалось «спокойно» пройти Новый год. Такое мнение высказал депутат Государственной думы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Теперь, отметил он, важно так же без эксцессов пройти Рождество, чтобы в храмах не было столпотворения, это позволило бы соблюсти социальную дистанцию.

Впрочем, спад заболеваемости будет основательным, когда начнётся активная фаза вакцинации, считает медик. Если процесс станет по-настоящему массовым, о реальных результатах можно будет говорить уже к весне.

Мы продемонстрировали очень хорошую дисциплину, когда прививались от гриппа. Но пока оптимизма в этом плане мало, всего 100 тысяч записались [на вакцинацию от коронавируса], что для Москвы почти ничего, — цитирует Онищенко РИА Новости.

Ранее стало известно, что 3 января в Москве зафиксирован 3851 случай заражения коронавирусом в сутки. Днём ранее, 2 января, число заболевших составило 5452, а за день до этого — 5907.Текущий показатель стал минимальным с конца октября 2020 года.

Вакцинация от коронавируса началась в Москве в начале декабря. Каждую неделю список категорий граждан, которые могут сделать прививку, расширяется.

Вакцинация проходит в 70 пунктах на базе городских поликлиник в ежедневном режиме. Сделать прививку можно и во время длинных новогодних выходных. При этом заранее записаться можно по телефону, через Интернет и непосредственно в самих поликлиниках.

К началу нового, 2021 года на вакцинацию от коронавируса записались более 100 тысяч жителей Москвы, писал NEWS.ru.