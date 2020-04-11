Онищенко объяснил причины введения в Москве режима пропусков

https://static.news.ru/photo/5cd13354-7bbf-11ea-b08f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал решение московских властей ввести пропускной режим. По словам бывшего санитарного врача, для борьбы с коронавирусом нужно работать на опережение.

Онищенко также добавил, что пропуска будут выдаваться тем, кому это нужно в зависимости от рода деятельности. В частности, речь идёт о медиках, которые «едут на работу и возвращаются с неё», сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, накануне мэр столицы Сергей Собянин объявил о постепенном введении пропускного режима в мегаполисе. На первом этапе будут вводиться пропуска для поездок на работу, на втором — для поездок в других целях. На третьем этапе с помощью пропусков будут регулировать передвижение внутри района.