Онищенко объяснил, почему в Москве закончилась вакцина «КовиВак»

Вакцина от коронавируса «КовиВак» закончилась в Москве, потому что производственные мощности не позволяют сделать её в достаточном количестве. Об этом NEWS.ru рассказал бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Она не производится в тех объёмах, в которых нужно было бы производить. <...> Сейчас ведётся работа по созданию возможности полномасштабного производства, но на это нужно время. Поэтому то, что она кончилась, это говорит о том, что её мало производится, — подчеркнул он.

По словам Онищенко, это не значит, что темпы вакцинации россиян должны падать, так как сейчас доступны и другие вакцины. Для москвичей точно нет ограничений в использовании другой вакцины, «Спутника V».

Это говорит о том, что нужно прививаться всеми теми вакцинами, которые есть. У нас их четыре. Конечно, наиболее промышленно готовится «Спутник V», поскольку есть промышленное производство. Что касается цельновирионной вакцины, то она готовится на площадке самого института полиомиелита, и там ограниченные возможности её производства, — добавил он.

Накануне стало известно, что в Москве временно прекращена запись на вакцинацию от коронавируса препаратом «КовиВак». У медиков закончилась вакцина. В мэрии добавили, что ожидается поставка Минздравом РФ новой партии препарата, но её сроки не обозначили.