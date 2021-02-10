Онищенко объяснил отмену в регионах РФ масочного режима

https://static.news.ru/photo/8d0c2784-6bfd-11eb-b21c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил, почему власти Удмуртии и Чечни решились на отмену масочного режима в общественных местах. По его словам, на такой шаг их подтолкнула позитивная ситуация с распространением коронавируса.

В Чечне и Удмуртии власти этих регионов принимали такое решение не за компанию, а исходя из реальной эпидемической обстановки, — отметил бывший главный санитарный врач РФ в беседе с НСН.

Он добавил, что рекомендации властям о послаблении режима дали ответственные службы после анализа уровня заболеваемости и числа переболевших смертоносной инфекцией.

Онищенко считает, что масочный режим является неспецифическим методом защиты от COVID-19. И он должен быть вытеснен другими мерами, например вакцинацией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что масочный режим из обязательного следует сделать рекомендательным по всей стране. Такое мнение высказал Геннадий Онищенко. Он призвал стимулировать вакцинацию, которую считает эффективной мерой.