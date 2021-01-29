Онищенко объяснил необходимость носить маски и после коронавируса

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Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что россиянам следует носить маски в сезон подъёма заболеваемости респираторными инфекциями. По его словам, эта востребованная сейчас вещь будет необходима в общественных местах даже после завершения пандемии коронавируса.

В сентябре у нас подъём заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями. И носить их [маски] надо будет. Это такая же инфекция, даже более тяжёлая, чем коронавирус, — пояснил бывший главный санитарный врач РФ ТАСС.

Он добавил, что рекомендует использовать маски даже тем россиянам, кто уже переболел коронавирусом или привился.

Онищенко отметил, что в России можно будет отказаться от ношения масок, когда наладится массовое производство вакцин и значительно увеличится число привитых.

Те цифры, которые [сейчас] приведены, говорят, конечно, пока ещё об очень незначительном охвате прививками, — подчеркнул депутат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти страны должны больше доверять россиянам в вопросе борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил Геннадий Онищенко. Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в РФ постепенно стабилизируется, поэтому темпы снятия действующих ограничений зависят от ответственности людей.