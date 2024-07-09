Онищенко объяснил, как предотвратить заболеваемость холерой в России Онищенко: быстрое выявление больных поможет предотвратить вспышку холеры в РФ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Геннадий Онищенко

Своевременное выявление больных и контроль за качеством воды помогут предотвратить вспышку холеры в России, заявил доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, в настоящий момент нет оснований говорить о том, что в РФ растет заболеваемость, передает корреспондент NEWS.ru.

Он отметил, что случаи холеры выявили в подконтрольной Киеву части Херсонской области после того, как была разрушена плотина Каховской ГЭС и вода размыла огромные территории, где мог быть завозной холерный вибрион. Также эксперт напомнил, что седьмая холерная пандемия, начавшаяся в 1960-е годы, еще не закончена, поэтому российская сторона предпринимает все необходимые мероприятия.

Мы сейчас с холерой научились бороться, и если даже человек заболевает, то в тех мерах, которые применялись еще в 1960-е годы, когда все закрывалось, запрещалось, нет необходимости. Водно-солевые растворы, антибиотики, потому что холера — это возбудитель бактериальный, так что он поддается воздействию антибиотиков, и самое главное — быть бдительным. Любое расстройство — обратиться к врачам, и если на самых ранних стадиях холера будет выявлена, то никаких последствий, связанных с серьезными осложнениями или даже смертельными случаями, я думаю, не будет, — сказал Онищенко.

Он также указал на то, что Киев скрывает вспышку холеры на подконтрольной территории. Минздрав РФ обращался по этому поводу во Всемирную организацию здравоохранения, но там просто положились на украинские данные, согласно которым никакого заболевания там нет.

Ранее Геннадий Онищенко заявил, что доставка еды в России должна сопровождаться санитарно-эпидемиологическим и технологическим контролем. По его словам, это поможет предотвратить вспышки ботулизма.