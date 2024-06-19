Онищенко обратил внимание на признаки биотерроризма в отравлении россиян Онищенко: отравление салатами могло произойти в результате биотерроризма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заинтересовался массовым отравлением россиян ботулизмом после употребления салатов и заявил, что бактерию, вызывающую отравление, могли применять в качестве биологического оружия, пишет НСН. По его словам, ботулотоксин стоит в перечне естественных микробов, которые могут быть использованы в биотерроризме, признаки которого – резкий рост числа пострадавших и тяжесть течения – имеются.

Он призвал врачей и технологов докопаться до истины и выяснить, какой из подтипов возбудителя был в готовом блюде. Вопросы, по его словам, вызывает и вакуумная упаковка.

Может быть, придется запретить какие-то продукты в вакууме. Я не знаю всех нарушений, которые выявили в этом деле, но слышал про то, что производители сами писали на своих упаковках, что продукт может храниться чуть ли не при 20 градусах. Это просто бред, – подчеркнул врач.

Он также отметил работу медиков, которые не допустили ни одного смертельного случая.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов заявил, что вызывающий ботулизм ботулотоксин может находиться в консервированной продукции и ферментированных продуктах. Эксперт советует кипятить консервы перед едой.