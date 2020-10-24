Онищенко назвал три фактора снижения заболеваемости от COVID-19

https://static.news.ru/photo/8f475364-167d-11eb-80ad-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: АГН Москва/Russian Look/Global Look Press

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что заболеваемость коронавирусом в России может пойти на спад к концу 2020 — началу 2021 года. По его словам, снижения реально добиться и раньше, если каждый россиянин будет ответственно соблюдать противоэпидемические меры.

Если мы с вами будем выполнять все требования, которые нам предписаны, <...> тогда мы можем и закончить это в течение очень короткого времени: прекратилась передача, вылечились все больные, и всё, — отметил депутат Госдумы в беседе с ТАСС.

Онищенко добавил, что на купирование осенней вспышки повлияют три фактора: неспецифическая профилактика, то есть дистанцирование, использование средств индивидуальной защиты и гигиена рук, а также максимальный перевод людей на удалённую работу.

И масштабированное производство коронавирусной вакцины, и прививки — прежде всего старшего поколения, которое сегодня является самой уязвимой группой по медицинским показаниям — вот третья специфическая профилактика, которая может эту вспышку завершить уже в конце этого — начале следующего года, — пояснил специалист.

Он объяснил свои выводы по срокам развития вспышки инфекции похожестью ситуации с инкубационным периодом гриппа. Его расчёты показали, что высокая заболеваемость среди россиян будет держаться ещё «где-то три месяца: ноябрь, декабрь, январь».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Геннадий Онищенко призвал соотечественников соблюдать известные меры предосторожности из-за пандемии COVID-19. Он попросил «всех вместе и каждого в отдельности» соблюдать те меры, которые всем знакомы, но которые многие стараются игнорировать. Всё зависит от нас, и если мы будем соблюдать их, то сохраним миллионы часов здоровой жизни, считает Онищенко.