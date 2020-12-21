Онищенко назвал «реальное средство» от коронавируса

https://static.news.ru/photo/d87870d8-42bd-11eb-8184-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эпидемиологический процесс по коронавирусной инфекции в России протекает закономерно, поэтому в введении дополнительных ограничений нет необходимости. Об этом заявил депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Процесс идёт в рамках эпидемиологических закономерностей. То, что рост идёт, он должен идти. Благодаря тем мерам, которые принимают в Москве, можно сейчас говорить о некоторой управляемости процесса, — цитирует РИА Новости эксперта.

По его словам, в данное время в России нужно переходить к управляемости процесса путём сохранения всех требований по сдерживанию коронавируса, которые были ранее, а также при помощи массовой вакцинации.

Нам нужно активно включаться в прививочную кампанию. Это то реальное средство профилактики, которое позволит не просто сдерживать, а уже управлять эпидемическим процессом, — подчеркнул депутат.

Он добавил, что после введения прививки для формирования иммунитета нужен месяц. Это, считает Онищенко, удлиняет процесс, но другого выхода нет. Парламентарий призвал россиян соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и гигиену.

В начале декабря президент РФ Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян. В первую очередь прививку получат врачи и учителя. Такое заявление политик сделал в ходе открытия многофункциональных медцентров Минобороны. Он отметил, что в настоящий момент в стране произведено около 2 млн доз препарата «Спутник V».

В РФ в настоящее время зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — «Спутник V» (разработана центром Гамалеи) и «ЭпиВакКорона». Кроме того, ведётся разработка ещё одного препарата. В Минздраве не исключают возможности регистрации в России иностранных вакцин от коронавируса. В ведомстве готовы рассмотреть документы от зарубежных производителей, если они будут поданы в соответствующем порядке, писал NEWS.ru.